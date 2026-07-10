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Türkiye
DHA 10.07.2026 10:55

Aksaray'da düğünden dönen aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da düğünden dönen aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Aksaray -Konya kara yolu 30’uncu kilometresinde İzmir'deki yakınlarının düğününden dönen Emir Gündüz hafif ticari araç, sürücüsünün kontörlünden çıkıp şarampole devrilerek ağaçlara çarptı.

İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Emir Gündüz ve yanındaki annesi Çiğdem Gündüz olay yerinde, babası Adem Gündüz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aksaray'da düğünden dönen aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kazada yaralanan ve sıkıştığı yerden kurtulan sürücünün kardeşi Bedirhan Gündüz de ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cenazelerin otopsi sonrası memleketleri Kayseri'ye gönderileceği belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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