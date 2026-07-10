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Türkiye
AA 10.07.2026 09:06

Kapıkule'de 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

Kapıkule'de 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tırın risk kriterleri doğrultusunda x-ray tarama sistemine sevk edildiği bildirildi.

Tarama sırasında araçta şüpheli yoğunluklar saptandığı belirtilen açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen detaylı arama ve kontroller neticesinde, 450 paket içinde toplam daralı ağırlığı 526 kilo 327 gram olan ve esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, diğer operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir başka tırın şüpheli bulunarak detaylı aramaya alındığı, arama ve kontrollerde 530 paket içinde toplam daralı ağırlığı 626 kilo 944 gram uyuşturucuya el konulduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Olaylarda kullanılan ve el konulan tırların toplam piyasa değerinin 6,5 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi. Olaylarla ilgili tahkikatlar, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, toplum sağlığını, gençlerimizi ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemiz, gelişmiş teknolojik altyapımız, güçlü risk analiz sistemlerimiz ve Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin kararlı çalışmalarıyla aralıksız devam etmektedir."

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