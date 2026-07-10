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Ekonomi
AA 10.07.2026 10:20

Sabiha Gökçen Havalimanı ilk 6 ayda 23,6 milyon yolcuyu ağırladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yılın ilk yarısında 23,6 milyon yolcuya hizmet verdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı ilk 6 ayda 23,6 milyon yolcuyu ağırladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılın ocak-haziran dönemini kapsayan veriler doğrultusunda yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 oranında artarak 23 milyon 682 bin 281 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde gerçekleşen toplam uçuş sayısı ise geçen yılın ilk yarısındaki 128 bin 735 seviyesinden yüzde 6,3 artışla 136 bin 831'e yükseldi.

Aylık bazda gerçekleşen operasyonel performans incelendiğinde ise haziran ayında 24 bin 216 uçuş ile 4 milyon 267 bin 864 yolcuya hizmet verildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı Turizm
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