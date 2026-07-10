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Dünya
AA 10.07.2026 16:13

Katar basını: Katarlı arabulucular İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gitti

Katarlı arabulucuların, ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmek ve teknik müzakerelerin yeniden ilerleyebilmesi amacıyla İran'ın başkenti Tahran'a gittiği bildirildi.

Katar basını: Katarlı arabulucular İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gitti

Ülke medyasında yayımlanan haberlere göre, Katarlı müzakerecilerden oluşan bir heyet, İran’ın başkenti Tahran’a gitti. Katarlı heyetin, ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla söz konusu ziyareti yaptığı aktarıldı.

Ayrıca Katar heyeti, taraflar arasında daha geniş kapsamlı müzakerelerin devam etmesi için İranlı yetkililerle görüşecek.

Haberlerde, görüşmelerin ABD ile koordineli olarak yürütüldüğü bilgisine yer verildi.

Masada Washington ile Tahran arasında tırmanan gerilim var

Görüşmelerin odağında, ABD-İran mutabakat zaptının uygulanması, Washington ile Tahran arasında son dönemde tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan seyrüsefer anlaşmazlıkları yer alıyor.

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran’da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı. 

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