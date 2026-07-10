LGS sınavında tam puan alan Fırat: Ülkeme katkı sağlamak için mühendis olmak istiyorum

İhsan Tangülü Ortaokulu mezunu Fırat, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarısını planlı çalışma, öğretmenlerinin desteği ve ailesinin katkısıyla elde ettiğini söyledi.

Sınava uzun süredir hazırlandığını belirten Fırat, "İhsan Tangülü Ortaokulu'nda sınava hazırlandım. Sonucu öğrendiğimde çok mutlu oldum. Bu süreç için yaklaşık 4 yıldır çalışıyordum. Emeklerimin karşılığını almak beni çok mutlu etti." dedi.

"Ülkeme katkı sağlamak için mühendis olmak istiyorum"

Yılın başında tam puan alabileceğine inanmadığını dile getiren Fırat, deneme sınavlarında elde ettiği başarılarla öz güveninin arttığını anlattı.

Fırat, şunları kaydetti:

"Azimli çalışmamın yanı sıra öğretmenlerimin ve ailemin desteği, hazırlanan çalışma programları bana çok yardımcı oldu. Ülkeme katkı sağlamak için mühendis olmak istiyorum. Yerli ve milli konuda ülkeme destek olmak istiyorum. Bu sınav bir son değil. Bundan sonra da hayatın içinde önemli hedefler var. Bu başarıyı diğer arkadaşlarım da başarabilir. Bunun için azimle ve kendilerine güvenerek çalışmaları yeterli."

"Öğrencilerimizin akademik ve karakter gelişimlerini önemsiyoruz"

Okul Müdürü Alpay Güler ise öğrencileri Sefa Fırat'ın elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Fırat'ın disiplinli çalışmasının yanı sıra ailesi ve öğretmenlerinin desteğinin de başarıda önemli payı bulunduğunu belirten Güler, şunları aktardı:

"Bizim için gurur verici bir gün. Öğrencimiz, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Bu başarıda ailesinin, öğretmenlerimizin ve okul idaremizin büyük emeği var. Sefa'yı farklı kılan sadece akademik başarısı değil aynı zamanda ahlakı, kişiliği ve örnek davranışlarıdır. Öğrencilerimizin akademik ve karakter gelişimlerini önemsiyoruz. Planlı ve düzenli çalışma, öğretmenlerin rehberliği ve aile desteği bir araya geldiğinde güzel sonuçlar elde ediliyor."