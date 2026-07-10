LGS'de 31 imam hatip öğrencisi 500 tam puan aldı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki imam hatip okullarında eğitim alan öğrenciler Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) önemli başarılara imza attı. İmam hatip okullarından 31 öğrenci, merkezi sınavda 500 tam puan alan 452 öğrenci arasında yer aldı.

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 öğrencisiyle Türkiye'nin en fazla şampiyon çıkaran imam hatip okulu oldu.

İstanbul'da Eyüpsultan Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu (İHO), Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL), Sancaktepe Abdurrahmangazi İHO ve Tuzla Muzafferda Güzide Pulur İHO'dan birer olmak üzere toplam 4 öğrenci birinci çıktı.

Bursa'da da Nilüfer AİHL'den 2, Gemlik Halitpaşa İHO'dan 1 öğrenci tam puan aldı.

Konya'da da Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İHO, Şehit Zeynep Sağır AİHL ve Konya Merkez İHO'dan toplam 3 öğrenci şampiyonlar arasında yer aldı.

Antalya'da Mahmud Celaleddin Ökten AİHL'den 2, Kütahya'da ise Şehit Selim Cansız AİHL ile Akşemsettin Kız AİHL'den birer öğrenci tam puan alarak önemli bir başarı elde etti.

İmam hatipli öğrencilerin tam puan aldığı iller arasında Kayseri, Sivas, Mardin, Nevşehir, Çorum, Aydın, Yozgat, Van, Samsun, Adıyaman ve Amasya da yer aldı.