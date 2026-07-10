15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pedallar şehitler için dönecek

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü dolayısıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bisiklet turu düzenlenecek.

İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, katılımcılar 12 Temmuz saat 10.00’da Taksim Meydanı’ndan verilecek startın ardından belirlenen güzergahta pedal çevirecek.

Etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri rahmetle anılacak, gazilere minnet duyguları ifade edilecek. Katılımcılar, demokrasiye, millî iradeye ve millî birlik ruhuna dikkat çekmek amacıyla bir araya gelecek. Program kapsamında birlik ve beraberlik temasını öne çıkaran çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.

15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine karşı vatandaşların gösterdiği direnişin simge mekânlarından biri haline gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, düzenlenecek bisiklet turuna ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun, 15 Temmuz’un hafızalarda canlı tutulmasına, şehitlerin hatırasının yaşatılmasına ve millî birlik bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.