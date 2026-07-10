Açık 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.07.2026 20:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Salam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam’ı Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Kabulde, Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Salam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam’ı Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Kabulde, Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Salam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kardeş ülke Lübnan ile ilişkilere önem verdiğini, bu çerçevede diplomatik temasları sıklaştırmanın faydalı olacağına inandığını belirtti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Lübnan’ın güvenliğini temin etmek için diplomatik girişimlerinin sürdüğünü, Lübnan’da güven, huzur ve istikrarın tesisi için insani yardımlar dahil elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğinivurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan ile Suriye’nin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölgemiz için faydalı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Salam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için de azami gayret gösterdiğimizi ifade etti.

ETİKETLER
Lübnan Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
CHP'de 14 ilde yeni görevlendirme ve 7 ilde görevden alma yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:23
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, hastaneye kaldırıldı
22:03
Katil İsrail devlet televizyonu: İsrail, ABD'nin talebi üzerine Lübnan'a saldırılarını durdurdu
21:25
BM: İsrail, Gazze'de insani yardımları kısıtlamaya devam ediyor
20:32
İran müzakere heyetine yakın kaynak, ABD ile gelecek hafta görüşme yapılacağı iddiasını yalanladı
20:26
CHP'de 14 ilde yeni görevlendirme ve 7 ilde görevden alma yapıldı
20:13
Türkiye ile KKTC arasında 'Doğal Gaz' mutabakat zaptı imzalandı
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
FOTO FOKUS
LGS'de 500 tam puan alan Sarıdayı, savcı olmayı hedefliyor
LGS'de 500 tam puan alan Sarıdayı, savcı olmayı hedefliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ