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Dünya
AA 10.07.2026 22:02

Katil İsrail devlet televizyonu: İsrail, ABD'nin talebi üzerine Lübnan'a saldırılarını durdurdu

Soykırımcı İsrail ordusunun ABD'nin talebinin ardından Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurduğu bildirildi.

Katil İsrail devlet televizyonu: İsrail, ABD'nin talebi üzerine Lübnan'a saldırılarını durdurdu

Soykırımcı İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan İsrailli bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin ABD'den gelen talepler doğrultusunda orduya verdiği talimatın, İran ile ABD arasındaki gerilim ve Lübnan ile yürütülen müzakerelerin seyri netleşene kadar yürürlükte kalacağı aktarıldı.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin İsrail’i hedef alacak olası bir misillemeyi İran’daki stratejik hedefleri vurmak için bir fırsat olarak değerlendirdiğini, ancak Beyaz Saray'dan gelen talep üzerine, mevcut gerilimin İsrail'e sıçramaması amacıyla orduya "beklemede kalma" talimatı verildiği kaydedildi.

Roma'daki müzakerelerle İsrail'in pilot bölgelerden çekilmesi eş zamanlı olacak

Öte yandan KAN, İsrail ordusunun gelecek haftadan itibaren Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden çekilmeye başlamasının beklendiğini aktardı.

Çekilme süreciyle eş zamanlı olarak, Lübnan ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeni turunun İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Roma'daki müzakerelerde İsrail heyetine ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'in liderlik edeceği ve bir önceki müzakere turlarına katılan teknik ekibin yer alacağı kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan ile müzakerelerinin bir sonraki turunun gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını açıklamıştı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise, "Görüşmelerin Roma'da yapılması onaylandı. Planlanan tarih 15-16 Temmuz. Ancak bu biraz da ABD'liler, Lübnanlılar ve İsraillilere bağlı, onlar belirlemeli. Biz müsaitliğimizi sunduk.” ifadelerini kullanmıştı.

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