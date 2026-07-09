Meteorolojiden 2 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkati çekti.

Vatandaşların ve sürücülerin olası risklere karşı dikkatli olmaları, ani su baskınlarına karşı tedbir almaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak güncel tahmin ile uyarıları takip etmeleri istendi.

Meteoroloji, özellikle yağışın etkili olacağı saatlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşların da gerekli önlemleri almasının önem taşıdığını vurguladı.