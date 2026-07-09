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Dünya
AA 09.07.2026 23:41

AP Başkanı Metsola'ya göre petrol fiyatları açısından Avrupa'yı zor bir yaz ve sonbahar bekliyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, petrol fiyatlarına dair yaptığı açıklamada Avrupa'yı çok zor bir yaz ve sonbaharın beklediğini belirtti.

AP Başkanı Metsola'ya göre petrol fiyatları açısından Avrupa'yı zor bir yaz ve sonbahar bekliyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da The Economist dergisinin düzenlediği "Çalkantı Çağında İlerleme" başlıklı etkinlikteki panele katılan Metsola, burada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile birlikte Avrupa Birliğine (AB) ilişkin gündemi değerlendirdi.

Metsola, Avrupa'nın son zamanlarda, her zamankinden daha çok güvenlikten bahsettiğine ve savunmaya daha çok harcama yaptığına dikkati çekti.

"Öngörülemez bir 2027'ye doğru ilerliyoruz"

Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa'daki petrol ve doğal gaz fiyatları üzerindeki etkisine de değinen Metsola, "Çok zor bir yaz ve sonbahara doğru ve hatta öngörülemez bir 2027'ye doğru ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Metsola, fiyat artışlarının halk için öngörülemez olması halinde Avrupa'nın bugünkünden çok daha fazla zorlanacağını kaydetti.

Avrupa'nın rekabet gücüne de değinen Metsola, Avrupa'nın yapay zeka uzmanı sayısı, çıkarılan patentler, üretim standartları gibi konularda gelişmiş olduğunu belirterek, "Ancak eğer üretim yapamazsak gurur duyduğumuz üretim standartları amacına uygun olmayacak." dedi.

Metsola, AB'nin genişleme sürecinin tarih boyunca hem AB hem de AB'ye yeni katılan ülkeler için hep "kazan kazan" olduğuna dikkati çekerek, aday ülkelerin çok bekletilmesinden yana olmadığını ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, Avrupa'nın kendi güvenliğini üstlenmesi açısından zirveyi başarılı bulduğunu dile getirdi.

Miçotakis, zirveden çıkan önemli mesajlardan birinin de Avrupa'nın savunmaya daha çok yatırım yapacağı olduğuna işaret etti.

Metsola ve Miçotakis, yapay zeka gibi yeni teknoloji ve inovasyon unsurlarına daha çok yatırım yapılması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

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