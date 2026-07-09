NASA, Mars ve Ay simülasyonu için gönüllü astronotlar arıyor

Uzay ajansları rotayı yeniden Ay'a ve ardından Mars'a çevirmişken, insanoğlunun başka bir gezegende uzun süre nasıl hayatta kalacağı sorusu güncelliğini koruyor.

NASA, bu soruya yanıt bulabilmek amacıyla "Ay ve Mars Keşif Simülasyonu" adlı yeni bir program başlatıyor.

En erken Ağustos 2027'de Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde başlaması planlanan 12 aylık bu program, astronotların uzay yolculuğu ve yabancı bir gezegen yüzeyindeki yaşam koşullarını birebir taklit edecek.

Yetkililer, bu simülasyon sayesinde uzun süreli görevlerde insan performansını artırmayı ve uzay uçuşlarının risklerini minimuma indirmeyi hedefliyor.

Uzay yolculuğu ve gezegen yaşamı tek bir projede

Daha önceki araştırmalardan farklı olarak bu proje, hem uzaydaki yolculuk sürecini hem de gezegen yüzeyindeki yaşamı birleştiren ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Toplam üç aşamadan oluşacak simülasyonda gönüllüler, ilk olarak Dünya'dan Mars'a seyahat ediyormuş gibi 60 metrekarelik dar bir uzay aracı maketinde yaşayacak. Gönüllülerin kendilerine ait küçük odalarının bulunacağı bu seyahat aşamasının ardından, ikinci faza geçilecek.

Bu etapta katılımcılar, gezegen yüzeyini temsil eden 84 metrekarelik bir tesise taşınacak. Burada kendi mahsullerini yetiştirecek, sağlık durumlarını takip edecek ve özel bir kum havuzunda uzay yürüyüşü provaları yapacaklar.

Son aşamada ise yine aynı uzay aracı maketiyle Dünya'ya "dönüş" yolculuğu canlandırılacak.

Mars zaman dilimine uyum ve zorlu kriterler

Projenin en önemli araştırma konularından biri de gönüllülerin Mars zaman dilimine nasıl uyum sağlayacağı olacak.

Mars'ta bir gün, Dünya'dakine oranla yaklaşık 40 dakika daha uzun sürüyor ve bu küçük farkın uzun vadede uyku düzeni ile çalışanların performansı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği tahmin ediliyor.

Bu zorlu deneye katılacak kişilerin ise adeta bir astronot niteliğine sahip olması gerekiyor.

Başvuru yapacak adayların mühendislik, biyoloji, fizik veya matematik gibi temel bilim dallarında lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip, 30 ila 55 yaş aralığında ABD vatandaşı veya oturum izni sahibi olması şart koşuluyor.

Ayrıca adayların fiziksel ve psikolojik testleri geçmesi, uyurgezerlik geçmişinin olmaması ve uyku ilacı kullanmaması gerekiyor.

Küçük şeylerin değerini anlamak

NASA'nın benzer içerikteki bir önceki simülasyonunda tıp subayı olarak görev yapan Dr. Nathan Jones, bir yıl boyunca dış dünyadan tamamen izole yaşamanın getirdiği duygusal zorluklara dikkat çekiyor.

Görev süresince ailesini, doğum günlerini ve özel günleri kaçırmanın zor olduğunu belirten Jones, simülasyon bittiğinde Dünya'daki en basit şeylerin bile değerini çok daha iyi anladığını ifade ediyor.

Uzayda taze yiyeceklerin çok sınırlı olduğunu, sadece kendi yetiştirdikleri birkaç sebzeyi yiyebildiklerini söyleyen deneyimli gönüllü, bir yıl boyunca güneş ışığı görmeden ve rüzgarı hissetmeden yaşadıktan sonra doğanın kıymetini çok daha derinden kavradığını vurguluyor.