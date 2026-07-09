İletişim Başkanı Duran: NATO Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin etkin rolü bir kez daha görüldü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi boyunca yürüttüğü temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Ankara Zirvesi’nde hitaplarını gerçekleştirerek önemli mesajlar verdiği hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun trafiği

Duran'ın paylaşımına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, savunma sanayiinde iş birliği, ticaret, güvenlik, Avrupa güvenlik mimarisi ile bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Türkiye'nin Avrupa güvenliğine katkısı, NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve transatlantik bağın korunmasına verilen önem de görüşmelerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi, İran ile ABD arasındaki mutabakatın korunması ve Suriye'de istikrarın tesisine yönelik Türkiye'nin kararlı yaklaşımı da liderlerle yapılan temaslarda ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasındaki Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi’nin imzalanması da stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

"Türkiye'nin uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesindeki etkin rolü ortaya kondu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında da Türkiye'nin barış, istikrar ve ortak güvenlik anlayışı doğrultusunda aktif diplomasisini ve müttefikleriyle iş birliğini kararlılıkla sürdüreceği mesajını verdi.

Duran'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştüğü, temaslarda ikili ilişkiler, ticaret, savunma, güvenlik ve enerji alanlarındaki iş birliği imkanlarının değerlendirildiği bilgisi yer aldı.

Paylaşımda, pazartesi gününden bu yana devam eden yoğun diplomasi trafiğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesindeki etkin rolünü bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.