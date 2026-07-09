Dışişleri: Avrupa Parlamentosunun Kıbrıs kararı yok hükmündedir

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen Kıbrıs konulu karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik "asılsız ve akıl dışı iddialar" içerdiği belirtilen kararın "yok hükmünde" olduğu ifade edildi.

Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya tam destek verildi.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği’nin ve özelde Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir. Avrupa Birliği kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz."