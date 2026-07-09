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Türkiye
AA 09.07.2026 22:34

Haşema giyen çocuğun havuza alınmadığı iddiasında tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğunun haşema giydiği gerekçesiyle havuza girmesini engellemeye çalıştığı öne sürülen Rusya uyruklu site yöneticisi tutuklandı.

Haşema giyen çocuğun havuza alınmadığı iddiasında tutuklama

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan H.K. isimli çocuğun, haşema giydiği gerekçesiyle sitenin Rusya uyruklu yöneticisi 64 yaşındaki Ludmina İnan  tarafından havuza girmesinin engellenmek istenmesi üzerine jandarmaya şikayette bulunuldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan İnan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay sırasında işte olduğunu belirten H.K'nin babası Fatih K, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumu kızının kuzeninden telefonla öğrendiğini söyledi.

"Mesele dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırıdır"

Yöneticinin doğrudan küçük bir çocukla muhatap olmasının doğru olmadığını vurgulayan Fatih K, şunları kaydetti:

"Kadın doğrudan kızımla konuşuyor, yanında bir velisi olup olmadığını sormuyor. Kızıma 'Bu şekilde havuza giremezsin' diyor. Kızım nedenini sorduğunda ise 'Bu kıyafetin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz, yönetim olarak kural belirledik' yanıtını veriyor. Kızım da kıyafetinin kumaşının diğer mayolardan farksız olduğunu, sadece stilinin değişik olduğunu söylüyor. Yönetici ise 'Bugünlük gir ama bundan sonra gelme' diyerek kızımı itham ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bir Müslüman'ın havuza girerken kullandığı haşemayı, Rus uyruklu bir site yöneticisi engellemeye çalışıyor. Biz de jandarmaya giderek şikayetçi olduk. Burada mesele sadece küçük bir kızın gururunun kırılması değil, hem dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırıdır hem de küçük bir kız çocuğuyla bu şekilde konuşulmasıdır."

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