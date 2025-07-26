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Türkiye
AA 26.07.2025 20:36

İstanbul'da su tüketiminde rekor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Temmuz 2025'te kentin günlük ortalama su tüketiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında artış göstererek 3 milyon 578 bin metreküp olduğunu açıkladı.

İstanbul'da su tüketiminde rekor

İBB'den yapılan açıklamada, kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların su tüketiminde dikkati çekici bir artışı beraberinde getirdiği belirtildi.

Özellikle temmuz ayının ikinci yarısında hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerine çıktığı günlerde, su kullanımının belirgin şekilde yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Yıl boyunca İstanbul'da su tüketiminde ortalama yüzde 2,5 ila yüzde 3 oranında artış beklenirken, Temmuz 2025 verileri bu tahminlerle paralel şekilde seyretti. 24 Temmuz 2025'te 3 milyon 750 bin metreküplük tüketimle ayın en yüksek günlük su kullanımı kayda geçti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Temmuz 2025'te kentin günlük ortalama su tüketiminin 3 milyon 578 bin metreküp olduğu, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında artışı gösterdiği kaydedildi.

İstanbullulara su tasarrufu çağrısında bulunulan açıklamada, kentin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için alınan önlemlerin sürdüğü, vatandaşların da bireysel tüketimlerinde dikkatli olmalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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