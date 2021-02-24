İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı kişilerin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten jandarma, şüphelilerin Bakırköy'de lüks bir sitede kaldıklarını tespit etti.

Adrese düzenlenen baskında İran uyruklu F.M. ve F.M.B'yi yakalandı. Yapılan aramada 11 kilogram metamfetamin, suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.