Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu satanlara operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 11 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı kişilerin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip yürüten jandarma, şüphelilerin Bakırköy'de lüks bir sitede kaldıklarını tespit etti.
Adrese düzenlenen baskında İran uyruklu F.M. ve F.M.B'yi yakalandı. Yapılan aramada 11 kilogram metamfetamin, suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Sosyal Medya Uyuşturucu
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