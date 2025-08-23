Açık 30.5ºC Ankara
AA 23.08.2025 11:24

İstanbul'da son 65 yılın en kurak temmuzu yaşandı

Yazı kurak geçiren Marmara Bölgesi'nde yağışlarda büyük oranda azalma gözlenirken, İstanbul geçen ay son 65 yılın en düşük temmuz yağışını aldı. Marmara Bölgesi'nde ise normale göre yağışlarda yüzde 95 oranında azalma yaşandı.

İstanbul'da son 65 yılın en kurak temmuzu yaşandı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Marmara Bölgesi temmuz ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 22,5 milimetre olarak gerçekleşti.

Bölge, geçen yılın aynı döneminde 18,5 milimetre, geçen ay ise 1,2 milimetre yağış aldı. Buna göre, temmuz yağışları uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 95, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 94 azaldı.

Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Batı Karadeniz'deki Zonguldak'ta son 65 yılın en düşük temmuz yağışları gözlendi. Balıkesir ve Çanakkale'de ise temmuz ayında son 18 yılın en düşük yağışları kayıtlara geçti.

İstanbul, Sakarya, Bursa, Bilecik, Çanakkale ve Balıkesir'de geçen ay yağışlar yer yer 1 güne kadar düştü.

Kuraklığın devam edeceği uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, haziran ayında olduğu gibi temmuz ayında da kuraklığın devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin temmuzda yüksek basıncın etkisi altında kaldığının altını çizen Toros, "İstanbul'daki yağış değerlerine baktığımız zaman, geçtiğimiz temmuz ayında son 65 yılın en kurak temmuz ayının olduğunu görüyoruz. Marmara Bölgesi'nde ise normale göre yağışlarda yüzde 95 oranında azalma yaşandı. Bunun en büyük nedeni bölgenin yüksek basıncın etkisi altında olması." dedi.

İstanbul'un sıcaklık değerlerinin uzun yıllar ortalamasına göre 2,5 derece arttığına dikkati çeken Toros, kente su sağlayan barajlardaki su seviyesinin hızla düştüğünü ve son bir ay içinde barajlardaki su seviyesinde yüzde 13'lük bir azalma görüldüğünü vurguladı.

Prof. Dr. Toros, yakın dönemde de yağış sisteminin gözükmediğini belirterek, buna göre önlem alınması gerektiğini kaydetti.

