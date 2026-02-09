Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 09.02.2026 10:03

BIST 100 güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,88 artışla 13.641,51 puandan başladı.

BIST 100 güne yükselişle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kaybederek 13.521,96 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,55 puan ve yüzde 0,88 artışla 13.641,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi de yüzde 0,56 değer kazandı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,26 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Partinin (LDP) erken seçimi tarihi farkla kazanması ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerle haftaya pozitif başladı. Küresel piyasalardaki olumlu havanın yurt içine yansımasıyla BIST 100 endeksi de güne yükselişle başladı.

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, yatırımcıların söz konusu verilerin açıklanmasıyla Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu arayacağını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

OKUMA LİSTESİ