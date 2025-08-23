'Ateş kuşları' orman yangınlarını söndürmek için 19 bin saat havada kaldı

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) verilerine göre, orman teşkilatı hava-kara araçları ve personeliyle "yeşil vatan"ın korunması için 7 gün 24 saat faaliyetlerini sürdürüyor.

OGM ekiplerinin orman yangınlarıyla mücadelesinde bu yıl 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA), 5 bin 359 kara aracı ve 25 bin personel görev aldı.

Orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele için 184'ü akıllı, 776 yangın kulesi de hizmet veriyor. Ayrıca, ülke genelinde su kaynaklarına uzak bölgelerde arazözlerin ve helikopterlerin su alabileceği 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti bulunuyor.

Sahip olunan kule ve İHA'lar sayesinde ülke genelindeki yangınlardan 2 dakika içinde haber alınabiliyor.

Bu yıl 2 bin 311'i ormanlık, 3 bin 88'i ise orman dışı alanda olmak üzere 5 bin 399 orman yangını meydana geldi. Söz konusu yangınlarda 69 bin hektar orman alanı zarar gördü.

Hava araçları yoğun mesai harcadı

"Ateş kuşları" olarak nitelendirilen uçaklar, helikopterler ve İHA'lar, yaz aylarında etkisini ve şiddetini artıran yangınlarla mücadele için yoğun mesai harcadı.

Bu kapsamda, yangına müdahale için kullanılan uçaklar yıl başından 22 Ağustos'a kadar olan dönemde 4 bin 240 saat uçuş gerçekleştirirken 7 bin 193 sorti yaptı. Uçaklar, 26 bin 886 ton su atımında bulundu.

Helikopterler tarafından da 10 bin 593 saat uçuş gerçekleştirilirken 44 bin 217 sorti yapıldı, 135 bin 628 ton su atıldı.

Gözlem için kullanılan İHA'lar da 4 bin 337 saat havada kaldı.

Böylelikle, yılbaşından bu yana hava araçları toplam 19 bin 170 saat havada görev aldı. Alevleri söndürmek için uçak ve helikopterler 51 bin 410 sorti ve 162 bin 514 ton su atımı gerçekleştirdi.

Hazirandan itibaren 50 bin 288 sorti

Orman yangınlarının yoğunlaştığı haziran ayından bu yana 1713'ü ormanlık, 2 bin 408'i orman dışı alanda olmak üzere 4 bin 121 yangınla mücadele edildi.

Hazirandan bugüne kadar uçaklar tarafından 3 bin 824 saat uçuş gerçekleştirildi, 6 bin 939 sorti yapıldı. Söz konusu uçaklar yangınlara 26 bin 88 ton su attı.

Helikopterler ise 9 bin 906 saat uçuş yaparken 43 bin 349 sorti ve 133 bin 425 ton su atımı gerçekleştirdi.

İHA'lar da bu dönemde 3 bin 973 saat mesai yaptı.

Böylece, hava araçları hazirandan bugüne kadar 17 bin 703 saat havada kaldı. Uçak ve helikopterler 50 bin 288 sorti ve 159 bin 513 ton su atımı gerçekleştirdi.