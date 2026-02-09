Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.02.2026 10:13

Altın güne nasıl başladı?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 49 liradan işlem görüyor.

Altın güne nasıl başladı?
[Fotograf: AA]

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 6 bin 941 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,3 değer kazancıyla 7 bin 49 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 473 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 1,4 artışla 5 bin 25 dolardan işlem görüyor. Gümüşün onsu da yüzde 5,2 artışla 81,5 dolarda seyrediyor.

ABD'de geçen hafta iş gücü piyasasına ilişkin verilerin kötü gelmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları sonrasında Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörüler ve dolar endeksindeki zayıflamayla altın fiyatlarında yükselişler öne çıktı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasındaki zayıflığa karşı bir ya da iki faiz indiriminin daha gerekebileceğini düşündüğünü ifade etmişti.

Öte yandan ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi piyasaların odağında yer alıyor. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi durumunda değerli metal fiyatlarının daha da yükselebileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
BIST 100 güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
İsrail, Refah'ta mahsur kalan Filistinlilerden 4'ünü daha öldürdüğünü açıkladı
11:19
Epstein'in enerji ağı: Gaz sahaları, güneş enerjili dronlar ve siyasi bağlantılar
11:14
İstanbul'da geçen yıl 10 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı
11:15
Avrupa, çocuklar için sosyal medya düzenlemelerine hız veriyor
11:10
Türkiye, aile diplomasisini uluslararası alanda güçlendiriyor
11:07
Fransa'da bir yargıç kripto para çetesi tarafından kaçırıldı: 6 şüpheli tutuklandı
Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş sürüyor
Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş sürüyor
FOTO FOKUS
TUSAŞ'ın yeni Kamikaze İHA'sı vitrine çıkıyor
TUSAŞ'ın yeni Kamikaze İHA'sı vitrine çıkıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ