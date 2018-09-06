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İstanbul’da servis ücretleri belli oldu

İstanbul’da bu yıl uygulanacak okul servis ücretleri belli oldu. Yeni tarifeye göre 1 kilometreye kadar belirlenen en düşük mesafe ücreti aylık 215 lira olacak.

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İstanbulda servis ücretleri belli oldu

Okulların açılmasına günler kala, İstanbul'da velilerin merakla beklediği okul servisi ücretleri belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında uygulanacak ücret listesini açıkladı. Yeni tarifeye göre mesafe ücretlerinde yüzde 10 ila 13 oranında bir artış yaşandı. En düşük mesafe ücreti olan 1 kilometre için aylık ücret 215 lira...

2018-2019 yılı okul servis ücret tarifesi şu şekilde:

  • 0-1 KM 215 TL
  • 1-3 KM 235 TL
  • 3-5 KM 255 TL
  • 5-7 KM 265 TL
  • 7-9 KM 280 TL
  • 9-11 KM 330 TL
  • 11-13 KM 380 TL
  • 13-15 KM 400 TL
  • 15-17 KM 430 TL
  • 17-19 KM 455 TL
  • 19-21 KM 485 TL
  • 21-23 KM 505 TL
  • 23-25 KM 525 TL

Yeni tarifede en uzak mesafe 23 - 25 kilometre olarak belirlendi. Bu mesafe için ücret aylık 525 lira olacak. 25 kilometreyi aşan her bir kilometre için istenecek rakam ise 4 buçuk lira olacak.

Rehber personel ücreti için de, mesafe bedelinin en fazla yüzde 35'i oranında ekleme yapılabilecek.

Toplam ücret, 8 buçuk aylık eğitim öğretim süresi baz alınarak hesaplanacak.

Ödemeler kredi kartıyla da yapılabilecek, peşin ödemede ise yüzde 5 indirim uygulanacak.

Kaynak: TRT Haber

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