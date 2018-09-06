İstanbul’da servis ücretleri belli oldu

Okulların açılmasına günler kala, İstanbul'da velilerin merakla beklediği okul servisi ücretleri belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında uygulanacak ücret listesini açıkladı. Yeni tarifeye göre mesafe ücretlerinde yüzde 10 ila 13 oranında bir artış yaşandı. En düşük mesafe ücreti olan 1 kilometre için aylık ücret 215 lira...
2018-2019 yılı okul servis ücret tarifesi şu şekilde:
- 0-1 KM 215 TL
- 1-3 KM 235 TL
- 3-5 KM 255 TL
- 5-7 KM 265 TL
- 7-9 KM 280 TL
- 9-11 KM 330 TL
- 11-13 KM 380 TL
- 13-15 KM 400 TL
- 15-17 KM 430 TL
- 17-19 KM 455 TL
- 19-21 KM 485 TL
- 21-23 KM 505 TL
- 23-25 KM 525 TL
Yeni tarifede en uzak mesafe 23 - 25 kilometre olarak belirlendi. Bu mesafe için ücret aylık 525 lira olacak. 25 kilometreyi aşan her bir kilometre için istenecek rakam ise 4 buçuk lira olacak.
Rehber personel ücreti için de, mesafe bedelinin en fazla yüzde 35'i oranında ekleme yapılabilecek.
Toplam ücret, 8 buçuk aylık eğitim öğretim süresi baz alınarak hesaplanacak.
Ödemeler kredi kartıyla da yapılabilecek, peşin ödemede ise yüzde 5 indirim uygulanacak.
Kaynak: TRT Haber