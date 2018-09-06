İstanbul’da servis ücretleri belli oldu

Okulların açılmasına günler kala, İstanbul'da velilerin merakla beklediği okul servisi ücretleri belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında uygulanacak ücret listesini açıkladı. Yeni tarifeye göre mesafe ücretlerinde yüzde 10 ila 13 oranında bir artış yaşandı. En düşük mesafe ücreti olan 1 kilometre için aylık ücret 215 lira...

2018-2019 yılı okul servis ücret tarifesi şu şekilde:

0-1 KM 215 TL

1-3 KM 235 TL

3-5 KM 255 TL

5-7 KM 265 TL

7-9 KM 280 TL

9-11 KM 330 TL

11-13 KM 380 TL

13-15 KM 400 TL

15-17 KM 430 TL

17-19 KM 455 TL

19-21 KM 485 TL

21-23 KM 505 TL

23-25 KM 525 TL

Yeni tarifede en uzak mesafe 23 - 25 kilometre olarak belirlendi. Bu mesafe için ücret aylık 525 lira olacak. 25 kilometreyi aşan her bir kilometre için istenecek rakam ise 4 buçuk lira olacak.

Rehber personel ücreti için de, mesafe bedelinin en fazla yüzde 35'i oranında ekleme yapılabilecek.

Toplam ücret, 8 buçuk aylık eğitim öğretim süresi baz alınarak hesaplanacak.

Ödemeler kredi kartıyla da yapılabilecek, peşin ödemede ise yüzde 5 indirim uygulanacak.

Kaynak: TRT Haber