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İDO ve Marmaray seferleri için İETT'den yeni hat

İDO, MR5 Yenikapı Sahil-Yenikapı Marmaray hattının, Yenikapı sahil, Kumkapı, Yenikapı Marmaray ve Langa Davutpaşa güzergahında hizmet vereceğini açıkladı.

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İDO ve Marmaray seferleri için İETTden yeni hat

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından yapılan açıklamada, İDO'nun Yenikapı terminali ve Yenikapı Marmaray/Metro istasyonu arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından İDO ve Marmaray/Metro sefer saatlerine uyumlu olarak planlanan MR5 Yenikapı Sahil-Yenikapı Marmaray hattının, Yenikapı sahil, Kumkapı, Yenikapı Marmaray ve Langa Davutpaşa güzergahında hizmet vereceği belirtildi.

MR5 Yenikapı Sahil-Yenikapı Marmaray hattının 7 Eylül'de hizmete sunulacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro, M1B Yenikapı-Kirazlı metro, M2 Yenikapı-Hacıosman metro ve M3 Kirazlı-Olimpiyat metro-Başakşehir metro hatlarından MR5 hattına, MR5 hattından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro, M1B Yenikapı-Kirazlı metro, M2 Yenikapı-Hacıosman metro ve M3 Kirazlı-Olimpiyat metro-Başakşehir metro hatlarına ücretsiz aktarma yapılabilecektir."

MR5 Yenikapı Sahil-Yenikapı Marmaray hattı sefer saatleri ile ilgili http://www.iett.istanbul/ veya https://www.ido.com.tr/ adreslerinden ayrıntılı bilgi alınabiliyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: ido, Marmaray, İETT
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