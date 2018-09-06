İsmet Badem yaşamını yitirdi

Türk basketbolunun efsaneleri arasında yer alan İsmet Badem'in ölüm haberini oğlu Burçin Badem sosyal medya Twitter hesabından duyurdu.

Burçin Badem "Babam İsmet Badem'i yaklasik 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız." mesajıyla duyurdu.

İsmet Badem kimdir?

1972-1973 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde Samsunspor ile yıldızı parlayan İsmet Badem, daha sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giydi. Basketbol yaşantısını noktaladıktan sonra bir süre Afrika'da, Mozambik'te yaşadı. Maçlarda yaptığı yorumlarla dikkat çeken Badem, aynı zamanda basketbol yazarlığı da yaptı.

Kaynak: TRT Haber, İHA