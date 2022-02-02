Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 11:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da sahtecilik operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da düzenlenen sahtecilik operasyonlarında çeşitli kamu kurumlarının mühürlerinin sahtesini yapan, sahte kimlik ve ehliyet düzenleyen ve sahte ilaç kutusu basan 5 şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayı içerisinde 3 ayrı sahtecilik operasyonu düzenledi.
Maltepe, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda çeşitli kamu kurumlarının mühürlerinin sahtesini yapan, sahte kimlik ve ehliyet düzenleyen ve sahte ilaç kutusu basan şüpheliler yakalandı.
Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Sahte Kimlik Ehliyet
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