Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da sabah saatlerinde, Cevizlibağ mevkisinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Bir süre etkisini sürdüren yağış, yerini açık havaya bıraktı.
İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.
Cevizlibağ mevkisinde etkili olan yaşışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları saçak altlarına sığınırken, bazıları ise koşarak yağmurdan kaçmaya çalıştı.
Bir süre etkisini sürdüren yağış, yerini açık havaya bıraktı.
Etiketler: Sağanak
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