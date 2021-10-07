Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Amasya'da Osmancık'tan Gümüşhacıköy'e tarım işçilerini taşıyan Ali Durna idaresindeki minibüs, Ulubel mevkiinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile minibüsteki 17 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy ve Merzifon'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: İşçi Trafik Kazası
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