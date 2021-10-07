Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 08:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Akçakale-TOKİ Çevre Yolu'nnda meydana gelen kazada, ters yönden giden minibüs ile otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 17 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüstekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Şanlıurfa
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