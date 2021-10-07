Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 08:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te 2 katlı ahşap ev yandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Selbükü köyünde 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Bir bölümü ahır olarak kullanılan evdeki hayvanlar tahliye edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Yangın, binanın tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.
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