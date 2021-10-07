Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 06:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ahşap atölyesinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Kastamonu'da bir ahşap atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, atölyede büyük hasara yol açtı.
Yangın, saat 02.30 sıralarında Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan sebze- meyve toptancılarının bulunduğu haldeki depoda çıktı.
Reklam şirketine ait bir depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, kısa sürede metrelerce yüksekliğe ulaştı.
Çevrede korku ve paniğe neden olan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İlçe belediyelerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın söndürülürken, depo olarak kullanılan dükkan yanarak küle döndü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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