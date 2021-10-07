Serebral Palsi hastalığının bilinirliğini arttırmak amacıyla Türkiye'de de farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi yeşil ile aydınlatıldı.

Serebral Palsi, beyinde oluşan bir hasar nedeniyle, çocukların belirli kaslarını kullanmakta güçlük çekmesi hali.

Hasarın beynin hangi bölgesinde ve ne kadar yaygın olduğuna bağlı olarak hastalığın belirtileri değişiyor.

Fizyoterapi, konuşma terapisi, ergoterapi, bazen de ilaç ya da cerrahi tedavi yöntemleri ile etkileri azaltılmaya çalışılıyor.