Şiddetli yağış Ayancık Çayı’nın debisini yükseltti. Su seviyesi şehir merkezinde yapılan geçici menfez köprünün yarıdan yukarısını geçti.

Oluşan görüntü Ayancıklıları korkuttu. Sel psikolojisini atlatamayan vatandaşlar çeşitli tedbirler aldı. Arabalarını yüksek yerlere kaçıranlar ve iş yerinin önlerine beton dökenler oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Elektrik direkleri devrildi

Selde 40’a yakın evin yıkıldığı Babaçay Köyü de yağıştan etkilendi. Köyde çayın üzerinde bulunan 2 elektrik direği yan yattı.

Çayın karşısında bulunan iş makineleri elektrik tellerinin üzerine devrilme tehlikesi nedeniyle Babaçay’a geri dönemedi.

[Fotoğraf: İHA]

Köy yollarında çökmeler oluştu

Sulusökü köyü yolu da selden etkiledi. Yol üzerinde birçok noktada çökmeler meydana geldi. Dağdan taşınan kayalarda yola indi. Menfezlerin tıkanması ile su yolun üzerinde aktı. Araçlar geçmekte zorlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İl Özel İdaresi ekipleri de yağışların etkisini kaldırmak üzere sahaya indi. İş makineleri birçok noktada çalışmalar gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: İHA]