Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 23:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
24 il aşılamada mavi kategoride
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 24'e ulaştığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Uşak'ta da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 24'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" mesajına yer verdi.
Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı UŞAK’TA da %75’i geçti. Böylece MAVİ il sayımız 24’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 6, 2021
Sakarya'da ise COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranının yüzde 65'i geçtiğini belirten Koca, "Sakarya'nın haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım" ifadesini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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