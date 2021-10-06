Düzce Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gençleri aşı olmaya teşvik için başlatılan kampanya sona erdi.

Kampanya kapsamında aşı olanlara, çekilişle 10 bisiklet, 10 tablet ve 100 powerbank (taşınabilir şarj aleti) dağıtıldı.

Çekiliş, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

"Şu anda salgının tek çaresi aşı olmak"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, aşı yaptırmaya yönelik teşvik çalışmalarının devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Düzce'de İl Sağlık Müdürümüzle gençlerimizi aşı olmaya teşvik etmek için bir kampanya düzenlemiştik. Aşı olan gençlerimizin arasından kura sonucu kazananlara bisiklet, tablet ve powerbank dağıttık. Şu anda bu salgının tek çaresi var; aşı olmak. Dünya Sağlık Örgütünün de tavsiyesi bu yönde. Maske, mesafe ve hijyen dışında önerilen tek şey aşı."

[Fotoğraf: AA]

Düzce, birinci doz aşılama çalışmalarında yüzde 80'in üstüne çıktı

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da birinci doz aşılama çalışmalarında yüzde 80 oranının üzerine çıktıklarını aktararak, "İnşallah ikinci doz aşıda da aynı şekilde bir oran yakalar, mavi kategoride yer alan şehirlerden olmaya devam ederiz. Şu anda elimizdeki en büyük koz; aşı. Bizler de aşımızı olup maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]