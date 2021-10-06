Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte yaralı olarak çıkarılan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti, birinin tedavisi sürüyor.
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Üzümcü köyünde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.
Göçükte mahsur kalan 3 işçi mesai arkadaşları ve köylülerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralı işçiler ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen işçilerden 2'si yaşamını yitirdi. Diğer işçinin tedavisi sürüyor.
Etiketler: Hakkari
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