Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Ümraniye-Şile yolunda, hafriyat kamyonu sürücüsünün açık unuttuğu damper köprüye çarptı. Kamyondan kopan damper yola savrulurken kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Şile Otoyolu Üsküdar istikametine seyir halinde olan Mustafa Sapan idaresindeki hafriyat kamyonu, damperi açık kalınca güzergahtaki köprüye çarptı.
Çarpma sonucu damper kamyondan koparken, sürücü köprüyü geçtikten bir süre sonra durabildi.
[Fotoğraf: AA]
Yolun bir süre trafiğe kapatılması nedeniyle araç kuyrukları oluşurken, damperin vinçle kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 19:01
- 18:59
- 18:46
- 18:33
- 18:22
Sıradaki Haber
Tel hırsızları suçüstü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz