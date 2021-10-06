Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ayakkabı imalathanesinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Fatih'te 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangında bir çalışan dumandan etkilendi
Yangın, saat 16.00 sıralarında Beyazıt Emin Sinan Mahallesi Emin Sinan Hamamı Sokak'ta meydana geldi.
5 katlı binanın en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumanlar yükseldi.
İş yerinde hasar oluştu
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerindeki bir çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.
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