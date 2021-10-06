Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kadirli Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada, 44,89 gram metafetamin, 81,83 gram esrar ve 0,47 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Osmaniye Uyuşturucu
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