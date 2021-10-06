Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tüp gazı çakmakla kontrol etti, az kalsın canından oluyordu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Erzurum'da mutfak tüpünden sızan gazı, çakmakla kontrol eden kadın canından oluyordu. Gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen parlamada, 72 yaşındaki Güllü Gökçe ağır yaralandı.
Akıl almaz olay Erzurum'da yaşandı. Şenkaya ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Güllü Gökçe, evinde gaz kokusu hissetti.
Depo olarak kullanılan alandaki tüpü, çakmakla kontrol etti. Bu sırada gaz sıkışması nedeniyle parlama meydana geldi.
Vücudunda ikinci, üçüncü derece yanıklar oluştu
Yaralanan Gökçe, ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.
Eli yüzü ve ayaklarında ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar oluşarak ağır yaralanan Gökçe'nin tedavisi hastanede sürüyor.
Parlamanın şiddetiyle, mutfakta da maddi hasar oluştu. Güllü Gökçe bu tip durumlarda daha dikkatli olunması konusunda herkesi uyardı.
Etiketler: Erzurum
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