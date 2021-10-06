Akıl almaz olay Erzurum'da yaşandı. Şenkaya ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Güllü Gökçe, evinde gaz kokusu hissetti.

Depo olarak kullanılan alandaki tüpü, çakmakla kontrol etti. Bu sırada gaz sıkışması nedeniyle parlama meydana geldi.

Vücudunda ikinci, üçüncü derece yanıklar oluştu

Yaralanan Gökçe, ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

Eli yüzü ve ayaklarında ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar oluşarak ağır yaralanan Gökçe'nin tedavisi hastanede sürüyor.

Parlamanın şiddetiyle, mutfakta da maddi hasar oluştu. Güllü Gökçe bu tip durumlarda daha dikkatli olunması konusunda herkesi uyardı.