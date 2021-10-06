Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Kamışçık Mahallesi’nde 35 yıl önce tarımsal sulama amaçlı olarak yapılan gölet neredeyse tamamen kurudu. On binlerce elma, ceviz ağacı ve tarım arazilerinin sulandığı göletin tabanında derin çatlaklar oluştu.

Mahalle sakinleri, ilkbahar aylarında tamamen dolan ve masmavi görüntüsüyle dikkat çeken göletin son halinin içler acısı olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Gölette su seviyesinin, son yılların en düşük seviyesine düştüğünü anlatan yöre halkı, "Bölgemize yeterli yağmur yağmadı. Kuraklık ve sıcak havanın da etkisiyle göletimiz bu hale geldi. Bizim buralar yüksek olduğu için yayla denilirdi. Ama sıcaklık arttı. Çukurova’dan bir farkımız kalmadı" yorumunu yaptı.