Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Asi Nehri su sümbüllerinin istilasında
[Fotoğraf: DHA]
Hatay’ın Antakya ilçe merkezinden geçen Asi Nehri'nde önceki yıllarda görülen su sümbülleri yeniden ortaya çıktı. Belediye ekipleri, tekneyle temizlik çalışması başlattı.
Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayıp Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde sonbaharla birlikte su sümbülleri (Eichornia crassipes) görülmeye başlandı.
Önceki yıllarda Antakya kent merkezinden geçen nehirde metrelerce mesafeyi kaplayan su sümbülleri oluşmuştu. Bu yıl farklı noktalarda yeniden ortaya çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Belediye ekipleri, tekneyle temizlik çalışması başlattı.
Antakyalılar da Asi Nehri’nin bir an önce su sümbüllerinden temizlenmesini istedi.
Etiketler: Hatay
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