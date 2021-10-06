Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Ferda Aksel ve kızı Dr. Doğa Aksel, koronavirüse yakalanan hastaları iyileştirmek için fedakarca mücadele ediyor.

Bütün sağlık çalışanlarının birbirlerine destek olduğu gibi doktor anne ve kız da salgın döneminde omuz omuza çalışıyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Anne kız birbirimize destek oluyoruz"

Kızıyla aynı hastanede görev yaptığını bildiren Aksel, "Anne kız birbirimize destek oluyoruz. Salgın şartlarında yaşamaktan, hatta çalışmaktan hepimiz yorulduk. Görüyoruz ki COVID-19 kişiden kişiye geçip yayılırken, direnci zayıf olanları yatağa düşürüyor" ifadelerini kullandı.

Aksel, kendisini koruyan, kurallara uyan ve aşılarını yaptıranların virüse karşı dayanıklı olduğunu vurgulayarak, toplum bağışıklığının sağlanması için vatandaşlardan aşı olmalarını, maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.