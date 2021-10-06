Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 96 yaşındaki kadın başına taşla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan oğlu sorguda suçunu itiraf etti.
Osman Aksüner mahallesindeki bir evden kadın çığlığı sesi duyanlar durumu polise haber verdi.
Olay yerine giden polis ekipleri, oğlu Mehmet S. ile 2 katlı binada altlı üstlü yaşayan Fatma S'nin başına taşla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Cinayeti itiraf etti
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken annesini öldürdüğünü itiraf eden 3 çocuk babası Mehmet S, gözaltına alındı.
Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Fatma S'nin cesedi ise incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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