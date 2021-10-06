İlçeye bağlı Çamyayla Mahallesi’nde, bir okul bahçesinden telefon ve internet teli çalındığını fark eden mahalle sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kiralık bir araçla hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişiyi çaldıkları tellerle yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde S.Ö, M.C.U, S.Ö. olduğu belirlenen 3 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen S.Ö ve M.C.U. serbest kalırken, diğer şüpheli S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.