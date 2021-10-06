Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suç örgütlerine "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Turistik bölgelerde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu düzenlendi. Antalya'da 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Sahil Rüzgarı-2" operasyona kapsamında Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve silah ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 3 av tüfeği, kesici alet ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Ekipler, firar ettiği belirlenen bir şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Kaçakçılık
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