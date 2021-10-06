Kaçak yollarla Türkiye'ye girdiler, kayıt dışı çalışıp haksız kazanç sağladılar..

İstanbul'da ruhsatsız atık toplayanlara operasyon düzenlendi.

Polis ve belediye ekipleri Ataşehir ve Üsküdar'da operasyon için 68 ayrı nokta belirledi. Bu adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Ekipler, toplanan kağıtların saklandığı alanları iş makineleri yardımıyla aradı.

16 depo yıkıldı

Çok sayıda çekçek aracına el konuldu. Aramalarda ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek de ele geçirildi.

16 depo belediye ekipleri tarafından yıkıldı, 46 atık deposu da tahliye edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yakalanan 109 kişi sınır dışı edilecek

Yakalanan yabancı uyruklu 109 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.