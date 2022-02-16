Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beyoğlu’nda ağızlıksız gezdirildiği iddia edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı.
Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak’ta, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirildiği öne sürülen pitbull cinsi köpek, Muzaffer Akçayır'a saldırdı.
Köpek tarafından ayağından, ellerinden ve sırtından ısırılan Akçayır, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu güçlükle kurtarıldı. Müdahale sırasında iki kişi de hafif yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Şikayetçi olacak
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Muzaffer Akçayır'ı hastaneye götürdü. Akçayır, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Akçayır, yaraları nedeniyle ayağa kalkamadığını, tedavisi evden devam ettiği için henüz polise gidemediğini ancak en kısa sürede şikayetçi olacağını söyledi.
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