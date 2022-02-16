Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında tespit ettikleri lastik botu durdurdu.
Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Bodrum Düzensiz Göçmenler Muğla Sınır Güvenliği
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