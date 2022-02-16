Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında tespit ettikleri lastik botu durdurdu.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.