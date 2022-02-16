Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis aracını ateşe veren kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de park halindeki polis aracına benzin döküp ateşe veren kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki polis aracının yanıcı maddeyle yanmasına neden olan K.T'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi Amirliğine ait ekip otosunun kaput kısmının alev aldığının görülmesi üzerine karakol nöbetçisi ve ekipler tarafından müdahale edilerek araçtaki yangın söndürülmüş, şüpheli K.T. gözaltına alınmıştı.
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