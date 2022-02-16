Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da PKK mensubu 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Ağrı'da Terörle Mücadele ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma yapıldı.
Ekipler, il merkezi ile Taşlıçay ve Patnos ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Yakalanan 3 zanlı, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Ağrı PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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