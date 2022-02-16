Ağrı'da Terörle Mücadele ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma yapıldı.

Ekipler, il merkezi ile Taşlıçay ve Patnos ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Yakalanan 3 zanlı, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandı.